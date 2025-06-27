７月１日付で引退する水口優也騎手（３４）＝栗東・池江厩舎＝が、２９日の小倉競馬でムチを置く。最終週は土曜１鞍、日曜５鞍の計６鞍の依頼があった。前走３着で勝利も見えているハリーケーン（日曜小倉１０Ｒ）は「１７００メートルでもチャンスがあるとオーナーに進言しました。期待に応えたいですね」。デビューから８戦全てで手綱を執ってきた馬だけに、思い入れも強い一頭だ。ラストライドとなる日曜小倉１２Ｒのオリ