“女子高生社長”として注目を集めた起業家の椎木里佳さんが２６日に自身のインスタグラムを更新し、「こども家庭庁こども家庭審議会委員」に就任したことを報告した。椎木さんは「【ご報告】」のタイトルで書き出し「このたび、内閣総理大臣より任命を受け、こども家庭庁こども家庭審議会委員を拝命いたしました」と委員を引き受けたことを報告。続けて「出産前と後では、社会の見え方も、働き方の価値観も大きく変わりました