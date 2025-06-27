27日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜、後11・17）では、紅白常連の人気演歌歌手・三山ひろしの「髪の秘密」を永見大吾探偵が調査する。 【比較写真】「紅白」でも右分け、左分けが混在！どういう法則？ 依頼主の男性（70）は10年来の三山ファン。ある日、テレビに映る三山に違和感を覚えたという。最初は漠然としていたが、目を凝らすと違和感の正体に気づいた。それは「髪の分け目」。ある時は「右分