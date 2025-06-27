2025年6月、第32回松本清張賞の贈呈式が執り行われました。松本清張賞は「広義のエンタテインメント小説」を募集する新人賞で、第32回は住田祐さんの『白鷺立つ』という歴史小説に授賞が決まりました。【写真】この記事の写真を見る（5枚）第30回受賞者の森バジルさん、第31回受賞者の井上先斗さんはそれぞれ、受賞一年以内にデビュー2作目を発表。井上先斗さんの第2長篇『バッドフレンド・ライク・ミー』は6月20日に発売され