二刀流で投打同時出場をついに再始動し始めた大谷。(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）が現球界で“唯一”の適用者となっているルールが改めてクローズアップされている。MLBが23年から独自に設けた「二刀流ルール」だ。【動画】大谷翔平が今季2度目の先発スプリットで三振を奪うシーン現地時間6月22日に本拠地で行われたナショナルズ戦で、大谷は今季2度目の先発登板。最速100マイル（約160.9キロ）の4シームを交えなが