26日、J1湘南ベルマーレFWの福田翔生がデンマーク1部ブレンビーへ完全移籍することが発表された。ブレンビー側の発表によれば4年契約とのこと。福岡県出身で東京ヴェルディMF福田湧矢を兄に持つ24歳の福田は、東福岡高校から2019年に当時JFLのFC今治に加入。今治はその後J3に昇格するも出場機会に恵まれず、22年限りで契約満了となった。翌23年に当時J3のYSCC横浜に移籍すると前半戦だけで11得点を挙げる活躍で、同年夏に湘南に移