ブンデスリーガ王者バイエルンは、左ウイングの獲得を狙っている。ブライトンの三笘薫はその候補のひとりとして取り沙汰されてきたが、補強を見送るようだ。ドイツメディア『Merkur』は６月26日、「バイエルンは新たなウインガーの獲得を決定し、どうやらリストから１人の名前を消したようだ」と報じている。「ブライトン所属の日本代表選手は補強候補として検討されていたが、BILDのポッドキャスト『バイエルン インサイダ