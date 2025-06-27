◇プロ野球パ・リーグ 西武-日本ハム(27日、ベルーナドーム)交流戦を終え、27日からリーグ戦が再開。4位西武は本拠地で首位日本ハムを迎え撃ちます。西武の先発は今井達也投手。ここまで12試合に先発登板し、6勝2敗、防御率1.17（勝利・防御率ともにリーグ2位）を記録しています。今季、日本ハムとは3試合対戦し、完封を含む1勝1敗、防御率は0.75と安定感抜群。前回17日の交流戦・DeNA戦でも、9回2安打17奪三振で完封勝利を挙げて