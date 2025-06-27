2回以降無安打、二塁踏ませず【MLB】カブス 3ー0 カージナルス（日本時間27日・セントルイス）カブスの今永昇太投手は26日（日本時間27日）、敵地のカージナルス戦に先発。負傷者リスト入りを経て53日ぶりの登板で、5回無失点の完璧な投球を見せ、復帰登板で4勝目を挙げた。初回に1死から不運な内野安打で出塁を許したものの、コントレラスから92マイル（約148キロ）の直球で空振り三振を奪うなど、後続を断って万全の立ち上が