北野武、黒沢清、是枝裕和……。いずれも世界的に高い評価を得ている、現代の日本を代表する映画監督だ。映画ジャーナリスト・プロデューサーで、著書に『映画ビジネス』がある和田隆氏が、それぞれの作家性の特徴と、映画界に与えた影響について解説する。「作家性」で映画を革新してきた監督たち映画の最高責任者はプロデューサーではありますが、監督の作家性が評価されて映画賞を受賞し、その知名度や独自のクオリティの保証に