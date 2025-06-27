◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２６日（日本時間２７日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２試合ぶりの本塁打でリーグトップを独走する２８号ソロを放った。３打席目までは二ゴロ、四球、一ゴロで快音がなかった大谷。２―１で１点をリードした７回２死走者なしの４打席目に、４番手右腕・キンリー