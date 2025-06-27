俳優の中尾明慶が、２７日までに自身のＳＮＳを更新。米俳優ブラッド・ピットとの２ショットを投稿した。インスタグラムで「今日は忘れられない１日になりました」とつづり始め、「６月２７日に公開の映画『Ｆ１』のために来日のブラッドピットさんと会えちゃいました」とイベントで一緒になり、ストレートに感激した思いを記した。続けて「気さくに、飾らず、見学に来ていた息子にも声をかけてくれた」とトップスターの対応