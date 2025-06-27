◇ナ・リーグドジャースーロッキーズ（2025年6月26日デンバー）思わぬ“プレゼント”を手に、マウンドへと向かったベテラン右腕が、完璧な投球でスコアボードに確実に「0」を入れた。先発・カーショーの後を受け、2番手として7回から登板したドジャースのカービー・イエーツ投手（38）が1回を無安打無失点で終え、勝利のバトンをつないだ。2―1の7回2死、低めのスライダーを完璧に捉えた大谷翔平の打球は打球速度107.8マ