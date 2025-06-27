女子児童の下着を盗撮しSNSで共有した疑いで逮捕された教師が勤める小学校で、26日夜、保護者説明会が開かれました。逮捕された名古屋市立の小学校の教師・森山勇二容疑者（42）は、2024年9月ごろ、女子児童のショートパンツの中の下着をデジタルカメラで盗撮し、SNSのグループに共有した疑いがもたれています。森山容疑者が勤める小学校では、26日午後6時から保護者説明会が開かれ、3時間半にわたって行われました。保護者は「自