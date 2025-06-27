ランサムウェア感染等のインシデントが発生したら、どのような経過をたどり、各段階で具体的にどの程度の費用が発生するのか、解説する（写真：bee / PIXTA）【写真】JNSAの3名は、国内の被害組織にアンケート調査やインタビューを実施。企業に被害をもたらすインシデントの傾向とは？サイバー攻撃を受けた場合、その損害額はいくらになるか、想像がつくだろうか。実際にインシデントが発生すれば、初動対応から復旧まで各段階で費