■MLBロッキーズ ー ドジャース（日本時間27日、クアーズ・フィールド）【写真で見る】大谷翔平ファンを公言、陸上界のスーパースター「メジャーに来る3年前にユニフォームを買ったんだ」ドジャースの大谷翔平（30）が敵地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で出場し、1点リードの7回の第4打席で28号ソロ本塁打を放った。標高1600mと打球が飛びやすい“打者天国”のクアーズ・フィールドを舞台に、今カード初戦（25日）では6回の第4