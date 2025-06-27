第1子を妊娠中のタレント中川翔子（40）が26日までにインスタグラムを更新。猫柄コーデで雨の日にお出かけする様子を報告した。中川は「雨ですね梅雨すなぁ」と書き出し、「ロングヘアに戻ってすこし気分上がってます」と思いを記した。そして「mmts猫だらけワンピース着てきたよノースリーブだから重ね着できて良いシアーな長袖と合わせてみたー傘も、猫がおいしいものキャッチしててお気に入りです」とつづり、猫柄のワ