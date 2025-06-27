女優の山本舞香（27）が26日、インスタグラムを更新。フジテレビ系ドラマ「波うららかに、めおと日和」のオフショットを公開した。同ドラマに芳森芙美子役で出演中の山本は「とっても優しくて現場を明るくしてくれる皆の天使」と書き出し、「京子ちゃんありがとうこんな素敵な人とこの素敵な作品で出会えて嬉しい。@meotobiyoriに感謝」とつづり、主演の江端なつ美役の芳根京子（28）との仲良しショットを多数公開。Vサインをす