大阪市のNMB48劇場で行われた「天使のユートピア」公演で卒業を発表したNMB48のキャプテン小嶋花梨（25）が26日、自身のインスタグラムを更新。花束を持って笑顔でピースサインを送る写真などを投稿した。「今年の11月で、NMB48を卒業します!!残り約5ヶ月。最後までアイドル楽しみます」とあらためて報告。「『NMB48が好き！』という気持ちだけで、16歳の頃一人で埼玉から大阪に来ました!!気づけば9年も活動していて、関西が大好き