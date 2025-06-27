内貴八郎／ないき・はちろう 1960年4月生まれ。1979年育英高校（兵庫県）卒業後、サントリーフーズ入社。2016年同社社長、2019年サントリービバレッジソリューション社長などを経て、2023年1月にサントリー食品インターナショナルで国内事業を統括するSBFジャパン社長。同年3月にサントリー食品インターナショナル取締役専務（撮影：今井康一）【グラフで見る】天然水、伊右衛門、BOSS･･･、サントリー飲料の意外な販売動向とは？ミ