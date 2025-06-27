また乗れる日が来るのか…。平時は成田便を運航イランとイスラエルが軍事衝突をし、同地域周辺を行き交う世界の旅客便にも影響が生じています。この2国のうち、平時日常的に日本への直行便を飛ばしていたのが、イスラエルの国営航空会社「エルアル・イスラエル航空」です。同社は航空ファンなどより「世界一厳重な航空会社」とも呼ばれることがあるほど、日常的に特殊なオペレーションなどを行うことでも知られていました。エル