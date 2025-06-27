◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ第１日（２６日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６８８ヤード、パー７２）菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が７バーディー、２ボギーの５アンダー６７をマークし、トップと１打差の２位と好スタートを切った。この日最難関となった最終９番パー３で、ピン左１０メートルのカラーからねじ込み３連続バーディーで締めた。「後半途中は厳しい場面が続いたけど、７番から３