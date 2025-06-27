◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ第１日（２６日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６８８ヤード、パー７２）海外メジャーの全米女子オープン２勝で今季日本ツアー初参戦の笹生優花アース製薬）は１５番パー３での５オン２パットの「７」が響き４オーバー７６、１０７位と出遅れた。１４番パー５でティーショットを右林に打ち込みながら、４メートルのパーパットを沈めてガッツポーズ。１アンダーを維持し、