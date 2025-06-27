◆米大リーグカージナルス０―３カブス（２６日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カブスの今永昇太投手が２６日（日本時間２７日）、敵地のカージナルス戦で左太もも裏肉離れによる戦線離脱から約１か月半ぶりに先発登板。５回１安打無失点３奪三振１四球と圧巻の投球で約２か月ぶりの白星となる４勝目（２敗）を挙げた。「３番・右翼」でスタメン出場した鈴木誠也外野手は３打数無安打１四球１三振だった。