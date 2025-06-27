昨季最下位の西武が大健闘している。１年前の交流戦終了時は１９勝４４敗で首位と２３・５ゲーム差の６位だったが、今季はここまで３７勝３１敗の同３・５差と好位置をキープ。今季から指揮を執る西口文也監督（５２）が２６日、スポーツ報知の取材に応じ、ここまでの戦いぶりを振り返り、躍進を支えるフレッシュな面々の成長や持ち味を語った。（取材・構成＝大中彩未）なぜ１年でここまで変わったのか。今季は打率こそ２割