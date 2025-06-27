本人は英語力の拙さが原因だとして発言の耐えられない軽さ――とでも言えばいいのだろうか。国民民主党の玉木雄一郎氏の発言がまたもや批判を浴びている。【写真を見る】“美魔女”と呼ばれていた頃の「山尾志桜里氏」今回問題視されているのは6月24日、外国人記者クラブでの「女性蔑視」発言だ。国民民主党に女性の支持者が少ないのはなぜだと思うか問われた玉木氏は、英語で次のように答えたという。「私たちの政策は男性