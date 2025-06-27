自民党の二人の重鎮、麻生太郎最高顧問と菅義偉副総裁のバトルが話題だ。＊＊＊【写真を見る】こんなラフな格好することあるんだ…！超高級住宅街にてダル着姿でウォーキングする「麻生氏」財務省も廃止には消極的政治部デスクが解説する。「先日、麻生氏が主宰する勉強会が訪日外国人の消費税免税制度の廃止を求める提言書を党に提出した。主な理由は出国前に免税品を転売して利益を得る不正が後を絶たないこと、制度廃止