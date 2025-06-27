◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ第１日（２６日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６８８ヤード、パー７２）ツアー未勝利の山路晶（森六グループ）が４バーディー、１ボギーの３アンダー６９で回り、首位と３打差の６位につけた。「微妙なパーパットも入ってくれたし、静かなプレーができた」。今季自己最高位でのスタートに表情は明るかった。途中、ノーボギーを意識した。「久々じゃーん、って思いながらや