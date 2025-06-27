２００４年頃に「ヒロシです…」の自虐ネタで大ブレイクした、お笑い芸人ヒロシが、イメージ激変した最新姿を見せた。２６日までに自身のインスタグラムを更新し「なんかファンの皆様に申し訳ないから載せないでおこうかとおもったけど、、、ライブ終わりのＨＹＤＥさんと」と説明し、ロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」のボーカル・ＨＹＤＥと２ショットを撮影。「台湾でお会いして以来。尊敬しかない」。ヒロシ