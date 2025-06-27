◇ナ・リーグカブス3―0カージナルス（2025年6月26日セントルイス）カブスの鈴木誠也外野手(30)は26日(日本時間27日)、セントルイスでのカージナルス戦に「3番・右翼」で出場、3打数無安打1三振1四球に終わった。鈴木は2試合連続で無安打で打率は・256。試合は53日ぶり登板の今永昇太投手が5回1安打投球をみせ、リリーフ陣も2安打しか許さなかったカブスが3―0で勝ち、2試合連続でカージナルスを零封した。初回、1死一