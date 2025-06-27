【ニューヨーク＝小林泰裕】２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４０４・４１ドル高の４万３３８６・８４ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が早期に利下げに踏み切るとの期待感から、２月下旬以来、約４か月ぶりの高値となった。米国の２０２５年１〜３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）が２６日、下方修正された。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が景気下支えのため金利を引き下げ