NY原油先物8月限（WTI）（終値） 1バレル＝65.24（+0.32+0.49%） 中東情勢の混乱が一巡した後、夏場の米国の需給に注目が集まりつつあることが相場を支えた。米国はドライブシーズン入りし、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週報ではガソリン需要が上向いている。米国の空爆前にイランが核開発施設から濃縮ウランを搬出した可能性が高い一方、イランが今後の核査察を拒否する見通しであることも支援要因。イラ