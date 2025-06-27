7月6日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートする中村アンと小澤征悦のW主演ドラマ『こんばんは、朝山家です。』の各話ゲストとして赤、江珠緒、野々村友紀子、はじめしゃちょー、三谷三四郎、黒田有（メッセンジャー）、猪塚健太、綾乃彩の出演が発表された。 参考：『こんばんは、朝山家です。』主題歌はファンモン新曲小澤征悦への“父の日サプライズ”も 本作は、映画『百円の恋』で日本アカ