２２年のクラシックをともに戦った同世代のイクイノックスとドウデュース。２４年に種牡馬入りし、先日顕彰馬に選出されたイクイノックスの産駒は、早くも来る２５年当歳セレクトセール（７月１５日・北海道苫小牧市ノーザンホースパーク）に上場される。一方のドウデュースは昨年末に現役を引退し、今春が種牡馬デビュー。産駒は早ければ来春にも誕生予定だ。２世同士もライバルとなるのか−。種牡馬としての２頭やその産駒への