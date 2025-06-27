「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２６日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉１９年最優秀２歳牝馬レシステンシアの半弟マラコスタムブラダ２３（牡、父キズナ、松下）が２６日に栗東トレセンに入厩。「体は小さめですがバランスがいい。背中もいい馬です」と松下師。まずはゲート試験合格を目標にする。ナミュールやアルマヴェローチェと同じ父ハー