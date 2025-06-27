その表情は晴れやかだ。７月１日付でジョッキーを引退するため、今週の小倉がラストライドとなる水口優也騎手（３４）＝栗東・池江。キャリア１６年目の決意に「やり切ったと思っています。名残惜しいですけど、騎手という仕事として僕ができることはやったので悔いはないです。すがすがしい気持ち」と水口は穏やかな笑みを浮かべる。１０年にデビューし、ＪＲＡ通算８４勝。騎乗機会を求め、１２年７月からは栗東に移籍するな