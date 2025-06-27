中国メディアの界面新聞によると、中国のロボット開発スタートアップ企業、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の王興興（ワン・シンシン）創業者兼最高経営責任者（CEO）は、ロボットの家庭での活用場面について「一歩ずつ進めなければならない。産業用や農業用の方が早く進むだろう」との認識を示した。ユニツリーの設立は2016年。消費者や企業向けに高性能四足歩行ロボットや6軸ロボットアームを開発・製造・販売する。24年に