日本ハムの新庄監督が目標のチーム完投数を上方修正した。以前は「“完投王国21”。21はしてほしい」と話していたが、69試合を終えて12球団トップの14完投。「21は意外と早く超えそう。“完投王国31”で、サーティーワンにしようかな、というぐらい」とした。27日の西武戦に先発する今季4完投の伊藤は指揮官に「あと6は確実にします」と誓っていた。