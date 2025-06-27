「新馬戦」（２９日、小倉）ディスクリートキャット産駒のゼロヴィジビリティ（牡２歳、栗東・寺島）が日曜小倉６Ｒ（芝１２００メートル）に出走する。母の全弟に新潟２歳Ｓ２着のブルーシンフォニー、ボトムラインをさかのぼればジャックルマロワ賞覇者リエンガにたどり着くスピード自慢だ。２週前の１２日には栗東ＣＷで６Ｆ８１秒８−３７秒７−１１秒８をマークし、年長馬アーマルコライト（４歳３勝クラス）を手応えで