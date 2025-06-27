念願の“夫婦共演”がついに実現した。南海キャンディーズ・山里亮太（48）がMCを務める朝の情報番組『Day.Day.』（日本テレビ系）の6月26日放送回に、女優・蒼井優（39）がゲスト出演したのだ。’19年6月に電撃結婚を発表してから6年でついに実現した今回の共演では、照れながらもプライベートについて明かしていた。仲睦まじいい様子を見せた2人だったが、本誌は結婚発表直後に2人の”ラブラブな姿”を目撃していた。そのときの