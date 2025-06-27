日本ハムの上原健太投手（31）、生田目翼投手（30）、吉田賢吾捕手（24）の3選手が27日の西武戦（ベルーナドーム）から1軍昇格することになった。13日に出場選手登録を抹消された吉田は、翌14日のイースタン・リーグのオイシックス戦でいきなり2本塁打を含む3安打4打点をマーク。新庄監督もこの結果を受け「戻そうと思ったけど、（再登録が可能な）10日たっていなかった」と話していた。同リーグでは出場7試合で打率・381、3本