丸刈り頭となったソフトバンクの山川が、髪形同様にスカッと快音を連発した。ZOZOマリンでのフリー打撃では計21スイングで9本の柵越えを放った。打撃不振で16日に出場選手登録を抹消され、筑後ファーム施設での単独ミニキャンプでひたすら打ち込んで25日の全体練習に合流。「いい髪形でしょ。きょうは打球、立ち方、構えとも良かったです。非常に良かった」と納得していた。