元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも!?今日の開運最強有名人、第2位は11月27日生まれの浅野忠信（51）！自分の世界観を大切にすることで成功に導かれる人生。運気の流れとしては「休息」がキーワードなので、肩の力を抜いて過ごすと運気が安定しそう。第1位に選ばれたのは4月27日生