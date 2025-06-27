塾業界30年以上のベテランであり、神奈川県の中学受験国語塾「中学受験PREX」の渋田隆之塾長と、企業が設立主体となり、全寮制の特色ある教育を行う海陽学園海陽中等教育学校の西村英明校長が対談。前後編の後編では社会にどのように貢献してほしいのか、学校運営の理念を詳しく聞いた。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー渋田隆之、構成／ライター奥田由意）故・葛西敬之氏（元JR東海名誉