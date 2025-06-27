２７日からリーグ戦再開を迎える中、西武は再生に成功しつつあるようだ。昨季の同時期は借金２５に沈んでいたものの２６日現在、３７勝３１敗で貯金６。チームを躍進に導くベンチ内では仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチ（５３）、立花義家打撃コーチ（６６）を支える「知恵袋」の存在も際立っている。亀井猛斗データ統括ディレクター兼一軍ヘッドスコアラー（５６）だ。両打撃コーチが野手陣の技術面を担当。その陰で亀井ヘッド