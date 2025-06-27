新馬戦」（２９日、函館）日曜函館５Ｒ（芝１２００メートル）でデビューするセイウンダイフク（牡２歳、父サンダースノー、栗東・宮本）。母ニシノマメフクと同様にユニークなネーミングながら、動きはシャープかつ力強い。初陣Ｖが十分に狙える好素材だ。２６日時点での馬体重は４３４キロと小柄だが、実はしっかりと詰まっている。河村助手は「この時期にしてはガチッとしてバランスもいい。素軽いですし、前向きさもあ