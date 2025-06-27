中日は２７日の広島戦（バンテリン）からリーグ戦再開。３１勝３６敗２分けで５位に沈むドラゴンズだが、ここからの逆襲はあるのか。本紙中日担当として２年目を迎えた熊崎晴香記者（ＳＫＥ４８）とドラ番歴２２年の宮本泰春記者が現場での取材をもとに後半戦の展望を語った。熊崎ドラゴンズは交流戦８勝１０敗の借金「２」で８位でした。２７日からは２位・カープをホームで迎え撃ちます。宮本リーグ戦再開を前に井上監