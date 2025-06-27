キャリコネニュースが過去10年に配信した2万7000本の記事の中から印象的なものをピックアップ。今回は燃え尽き寸前から回復した男性のエピソードをお届けする。（2022年6月27日に配信した記事を再編集したものです）――――――７歳と４歳の子どもを持ち、妻と共働き。自身は「月20〜30時間残業」をこなしつつ家事や子育てを頑張っている――。そんな30代後半の男性（栃木県／エンジニア／年収750万円）のささやかな「プチ贅沢」