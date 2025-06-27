“自分の常識は他人の非常識“とは言い得て妙であり、たとえ親族間でもすれ違いが起こってしまうようだ。投稿を寄せた50代女性は、抑えきれない鬱憤と共に当時をこう振り返る。「おまえの常識が欠けてるんじゃねえのと思った出来事でした」それは父親が亡くなった時のこと。女性の弟が喪主を務め、家族葬を開いたという。（文：湊真智人）親族が暴言「火葬場で、みんなにも聞こえるような声」女性の怒りは参列した親族の中のある人