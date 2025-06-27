今日27日は、西日本を中心に強い日差しが照り付けます。関東から北の地域は、いったん晴れても所々で雨雲が発生。特に北海道では急に強まる雨や雷雨に注意が必要です。西日本を中心に晴天北海道は雷雨に注意今日27日(金)は、梅雨前線が次第に離れて、西から高気圧に覆われてきます。九州から東海にかけて、晴れる所がほとんどで、強い日差しが照り付けるでしょう。九州南部ではにわか雨の所もありますが、山沿いの一部に限られそ